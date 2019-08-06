Китай адаптирует продукцию Подмосковья под свой рынок

Власти Подмосковья и руководство китайской провинции Гуандун договорились о сотрудничестве с целью привлечения продукции подмосковных производителей на рынок Китая. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 6 августа.

«Мы договорились о разработке программы по развитию экспорта производителей Московской области в Китай, подготовке плана совместных мероприятий и консультативной поддержке товаропроизводителей по адаптации продукции по требованиям рынка Поднебесной», — рассказал заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антон Логинов.

Также стороны проработают вопросы организации дней Гуандуна в области, а также визита подмосковной делегации в портовый город Гуанчжоу.

По поручению губернатора Андрея Воробьева с 5 по 9 августа в Китае проходит презентация инвестиционного потенциала региона. В мероприятии принимают участие более 50 китайских бизнесменов.

Как сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов, инвесторы из Гуандун заинтересованы в развитии молочной промышленности в регионе. Также, по его словам, есть наработки в области здравоохранения.