На российском базаре произошла массовая драка с поножовщиной и стрельбой

Около Москворецкого рынка на юге Москвы произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В инциденте участвовали не менее 30 работников рынка. В ходе стычки стороны пользовались ножами, а также травматическим оружием.

Агентство РИА Новости уточняет, что пострадали два человека, один был доставлен в больницу с ножевым ранением.

Несколько человек были задержаны полицией, большая часть злоумышленников скрылась, причем некоторые уехали на автомобиле премиум-класса. В столице объявлен план «Перехват».

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