В Москве пройдут лекции о мировом авангардном движении

В рамках празднования 100-летия школы Баухаус в Москве пройдут лекции, посвященные мировому авангардному движению и его наследию. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что мероприятия в торговом центре «Авиапарк» проведут специалисты Эрмитажа и Пушкинского музея. На одном из них выступит историк архитектуры, кандидат искусствоведения и преподаватель Высшей Школы Экономики Ксения Малич, которая десять лет курировала архитектурную программу проекта «Эрмитаж 20/21» в Государственном Эрмитаже. Она расскажет о том, как идеи Баухауса получили продолжение в проектах застройки многочисленных новых жилых кварталов в Тель-Авиве. Зарегистрироваться на лекцию, запланированную на 14 августа, можно по ссылке.

Историк искусства, научный сотрудник и куратор ГМИИ имени Пушкина и специалист по Западному искусству XX века Данила Булатов расскажет о значении Баухауса как явления не только художественной, но и политической жизни Веймарской Германии. Лекция состоится 18 августа. Для ее посещения также необходимо пройти регистрацию на сайте.

«Баухаус» — Высшая школа строительства и художественного конструирования, основанная в 1919 году в Германии и объединившая вокруг себя архитекторов, художников, графиков, увлеченных авангардными художественными экспериментами.

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