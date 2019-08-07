Тысячи пассажиров застряли в аэропортах из-за масштабного сбоя

Около 300 рейсов British Airways были отменены и задержаны из-за масштабного сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Об этом сообщает The Sun.

Сбой затронул в основном аэропорты Лондона — Гэтвик, Хитроу и Сити, однако и некоторые другие аэропорты Европы пострадали из-за неполадок в системе.

Социальные сети наводнили фотографии и видео, на которых показаны гигантские очереди в аэропортах.

Представитель авиакомпании подтвердил наличие сбоя изданию Telegraph и отметил, что не считает его глобальным. По его словам, компания пытается решить проблему настолько быстро, насколько это возможно.

В июне 2018 года в международной системе SITA произошел масштабный сбой, продолжавшийся несколько часов. Из-за этого некоторые рейсы в аэропортах Москвы были отменены или задержаны. Транспортные узлы перевели перевозчиков на внутренние системы регистрации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!