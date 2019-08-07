На «Ксеньевском прииске» пресекли попытку рейдерского захвата

В пятницу, 2 августа, произошла очередная попытка смены гендиректора компании «Ксеньевский прииск», старейшего золотодобывающего предприятия Забайкальского края владеющего Итакинским золоторудным месторождением, которую удалось пресечь. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат МКА «Правовой Альянс» Дмитрий Тарасов.

По его словам, в офис «Ксеньевского прииска» явился некто, представившийся Алексеем Кравченко (согласно имеющимся в распоряжении «Ленты.ру» документам — бывшем полицейским, работавшим с полковником Дмитрием Захарченко). Он предъявил выписки из решения акционера, согласно которым, отныне он является генеральным директором компании. Он не сообщил сотрудникам о том, что решение о его назначении было принято с нарушениями закона: в отсутствии кворума и без необходимого большинства голосов акционеров. Аналогичные уведомления Алексей Кравченко вручил и подрядчикам прииска.

Подобная попытка смены гендиректора, как сообщил адвокат, была предпринята не впервые. Единственным акционером «Ксеньевского прииска» является компания «Верхнеамурские промыслы», которой, согласно СБИС, в равных долях владеют Виктор Литуев и ООО «Альянс» (учредитель — Сергей Янчуков). При этом долей в 99,9 процента в «Итакинской золоторудной компанией», на которую оформлена лицензия на Итакинское месторождение, владеет Виктор Литуев. Ранее бизнесмен Сергей Янчуков, который претендует на месторождение, уже пытался в одностороннем порядке, без уведомления Виктора Литуева, сменить в компании гендиректора, однако Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по городу Чите отказалась вносить изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В июле Арбитражный суд Забайкальского края вынес решение о запрете для ФНС вносить изменения и производить регистрацию изменений в ЕГЮРЛ. Попытки сменить гендиректора «Ксеньевского прииска» предпринимаются на фоне корпоративного конфликта между Литуевым и Янчуковым.

Ранее группа компаний «Мангазея», принадлежащая Янчукову, получила авансом операционный контроль над месторождением, однако затем отказалась выплатить сумму в 20 миллионов долларов. Виктор Литуев обратился в Арбитражный суд города Москвы с требованием вернуть актив и выплатить неустойку. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, однако апелляционная инстанция, постановила вернуть Литуеву актив стоимостью 100 миллионов долларов и выплатить неустойку почти в полмиллиарда рублей. Однако заседание кассационной инстанции 9 июля отменило решение судов двух первых инстанций и назначило повторное рассмотрение.

При этом за несколько дней до заседания кассационной инстанции был арестован генеральный директор «Ксеньевского прииска» Егор Литуев — сын Виктора Литуева. Уголовное дело против него возбуждено по статье 160 УК РФ и статье 260 УК РФ. Он обвиняется в хищениях и растрате 125 миллионов рублей, а также в незаконной вырубке леса. Егор Литуев обвинения в свой адрес отрицал, однако решением суда он был помещен в СИЗО. Как сообщало РБК со ссылкой на источник в полиции, уголовное дело в отношении Литуева было возбуждено в Забайкальском крае по заявлению Сергея Янчукова.

Отец задержанного и владелец лицензии на Итакинское месторождение Виктор Литуев заявил, считает сына «заложником». По его словам, «Янчуков ангажировал правоохранительные органы Забайкальского края». «Потому что через сфабрикованное дело против Егора, Янчуков оказывает давление на меня, чтобы я ему передал Итакинское месторождение бесплатно. Это типичная схема рейдерского захвата или, как я ее называю, «экономика украинского стиля», — заявил он.

Говоря об «экономике украинского стиля» Виктор Литуев, очевидно, подразумевает тот факт, что Сергей Янчуков является зятем экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. СМИ неоднократно высказывали предположения о том, что свой бизнес на территории России Янчуков ведет на средства семейного фонда Chernovetskyi Investment Group.

Кроме того, для создания негативного портрета арестованного бизнесмена в ряде местных СМИ появились публикации о том, что на «Ксеньевском прииске» якобы рабские условия труда. В ответ на это директор по персоналу компании Евгений Тивиков заявил, что на «Ксеньевском прииске» в 2019 году государственной инспекцией труда в Забайкальском крае проведены две проверки. «Каких-либо нарушений по вопросам работы с персоналом, в частности по статье КоАП 5.27, не выявлено. Их просто нет. Хотите провести еще одну внеплановую проверку — милости просим. Также в 2019 году плановую проверку провело Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. Не выявлено ни одного нарушения», — рассказал он.

