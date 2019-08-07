В Подмосковье увеличилось число площадок для раздельного сбора отходов

Число контейнерных площадок для раздельного сбора отходов в Подмосковье увеличилось в два раза, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Его цитирует РИАМО в среду, 7 августа.

«Сегодня более 60 процентов контейнерных площадок в Московской области уже оснащены по новому стандарту под раздельный сбор отходов (РСО)», — сказал он.

По его словам, практически с нуля приходилось строить такие площадки в деревнях и коттеджных поселках. Он отметил, что уже к осени все садоводческие некоммерческие товарищества должны перейти на новую систему обращения с отходами.

Всего планируется оборудовать более 21,9 тысячи контейнерных площадок раздельного сбора твердых коммунальных отходов секторах многоквартирного жилого фонда, ИЖС и СНТ. На маршрутах будут работать 923 мусоровоза, из них синего цвета для сухих ТКО — 63 самосвала, говорится на сайте профильного ведомства.

Раздельный сбор мусора в Московской области запустили с января 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят существенно снизить долю закапываемых на полигонах отходов.