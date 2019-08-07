Почти 120 тысяч человек приняли участие в проекте «Наука Подмосковья»

Почти 120 тысяч человек приняли участие в образовательном проекте «Наука Подмосковья» с начала года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 7 августа.

«Благодаря проекту уровень занятий в сфере дополнительного образования повысился. Сейчас руководители детских объединений подают заявки на участие в новом этапе», — рассказала Забралова.

Она отметила, что сертификат проекта, на который могут рассчитывать также и школьные кружки, считается знаком качества.

«Наука в Подмосковье» является новым проектом для Московской области, он направлен на повышение качества дополнительного образования. Основная его цель — раскрытие талантов учащихся в сфере науки и технологий, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявлял о необходимости повышения качества образования в регионе. По его словам, оно должно соответствовать мировым стандартам.