Минсельхоз отреагировал на рост цен на хлеб

В Минсельхозе прокомментировали информацию о росте цен на черный хлеб, передает Rambler News Service.

По данным ведомства, повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции. «В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», — указали в министерстве.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК сообщило со ссылкой на данные Росстата, что за первые семь месяцев 2019 года черный хлеб подорожал на 7,7 процента. В частности, указывалось, что в этом году цены росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен за первые семь месяцев 2019 года оказался равен пяти процентам.

В мае сообщалось, что главной причиной подорожания хлеба стал рост цен на сырье — пшеницу и муку. Кроме того, на стоимости хлебобулочных изделий отразилось и повышение налога на добавленную стоимость с начала года.

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