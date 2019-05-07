Названы причины подорожания хлеба в России

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева рассказала о причинах роста отпускных цен на хлеб в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, основания удорожания сложились еще в августе-сентябре 2018 года. Главной причиной стал рост цен на сырье — пшеницу и муку.

Нагайцева отметила, что ввиду длительности процедур согласования изменения цен многие производители были вынуждены отыгрывать поднятие сырьевой себестоимости в 2019 году.

Кроме того, она напомнила про повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с начала года, что также отразилось на стоимости хлебобулочных изделий.

По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в апреле на 8,2 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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