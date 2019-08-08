Поцелуй на мосту погубил влюбленных

В перуанском городе Куско с моста упала целующаяся пара. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трагедия произошла, когда 34-летняя Мэйбет Эспинос (Maybeth Espinoz) и 36-летний Эктор Видаль (Hector Vidal) возвращались из ночного клуба. По дороге они остановились на мосту и начали целоваться. Женщина села на перила и обхватила мужчину ногами, но потеряла равновесие и упала с моста, увлекая приятеля за собой.

Влюбленные упали с высоты 15 метров. Эспинос погибла сразу, Видаль получил перелом костей черепа и скончался в больнице. Падение запечатлено камерой видеонаблюдения, установленной на мосту.

Эспинос и Видаль были альпинистами и переехали в Куско, чтобы работать инструкторами-проводниками.

В 2018 году сообщалось, что в бразильском штате Пиауи мост обрушился под 22-летней женщиной и ее подругами 15 и 16 лет, которые делали селфи. Все трое упали с высоты 10 метров и получили переломы ног.

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