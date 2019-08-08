Международный военно-патриотический слет «Моторы войны» стартовал в Черноголовке в четверг, 8 августа. Мероприятие организовано Государственным военно-техническим музеем, сообщается на сайте областного правительства.

На слете будет представлено около 60 единиц техники времен Второй мировой войны: танки, бронеавтомобили, мотоциклы и автомобили.

«На самом деле внимание к уникальной коллекции нашего военно-технического музея в Черноголовке постоянно. Наши музейщики помогают кинематографистам, радушно принимают ветеранов, посвящают молодежь в тайны конструкции боевых машин», — рассказала министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

В ходе торжественного открытия мероприятия состоится заезд участников, 9 августа запланировано ралли на военной технике по пересеченной местности с преодолением препятствий. 10 августа состоится построение техники и выезд к Памятному мемориалу, возложение цветов к обелиску павшим воинам.

В слете примут участие военно-исторические клубы, крупные коллекционеры военно-технического антиквариата, отмечается в сообщении.