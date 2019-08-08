За миллионами пользователей Instagram тайно следили

Компания HYP3R собирала и хранила данные о миллионах пользователей Instagram, включая их Stories и геолокацию, без ведома самих юзеров. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, HYP3R создавала детальное досье на каждого пользователя с открытым профилем, в котором были описаны история его передвижений, привычки и места, которые он посещает. Подчеркивается, что HYP3R собирала данные с нарушением политики Instagram.

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Для этого компания использовала уязвимость в соцсети, состоявшую в том, что не авторизованные в Instagram юзеры могли просматривать публикации со страницы какой-либо локации. HYP3R составила базу из подобных постов и хранила их неопределенное время, а также сохраняла Stories пользователей.

До недавнего времени HYP3R считался официальным маркетинговым партнером Facebook, владельца Instagram. В описании деятельности фирмы указано, что это «маркетинговая платформа, которая помогает компаниям получать ценных покупателей, используя их геоданные».

Как только журналисты поставили соцсеть в известность о деятельности HYP3R, Facebook разорвал с ней деловые отношения. «Действия компании не были разрешены и нарушали нашу политику», — говорится в официальном заявлении соцсети. HYP3R отрицает обвинения в свой адрес.

В 2018 году Facebook допустила крупную утечку информации о пользователях: их собирала и использовала в своих целях аффилированная компания Cambridge Analytica. Инцидент коснулся почти 90 миллионов владельцев аккаунтов. В июле 2019 года компанию обязали выплатить за это рекордный в истории США штраф.

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