Байк-шоу в Крыму посетили 50 тысяч человек

Международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное в Севастополе мотоклубом «Ночные волки», в первый день посетили более 50 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщается на портале городского правительства.

Как отмечается, в этом году организаторы подготовили для зрителей «масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие». Также в рамках шоу прошел концерт с участием российских музыкантов.

10 августа на байк-шоу на гору Гасфорта под Севастополем приехал президент России Владимир Путин. Он прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. К мотоциклу президента был прикреплен флаг России. Главу государства встретили приветственными гудками.

Байк-шоу Ночных волков проводится в Севастополе уже в 11-й раз. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году.

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