Рабочий за станком отвлекся и лишился пальцев

В городе Сент-Олбанс, Англия, мужчина лишился пальцев рук на своей работе. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

61-летний Уильям Мортимер (William Mortimer) работал за прокатным станком на производстве мусоропроводов, его коллега за соседним верстаком начал шлифовать дверь изделия. Железная стружка полетела в Мортимера, и он, пытаясь защитить лицо, нечаянно сунул правую руку в станок. Коллеги немедленно вызвали ему скорую помощь.

Британца доставили в больницу. Ему смогли пришить средний палец, но он лишился большого и указательного.

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Компания Hardall International Limited, в которой он работал, взяла на себя ответственность за полученные им травмы и сейчас проводит расследование. Независимая проверка также выявила шесть нарушений безопасности. По словам Мортимера, он вряд ли сможет вернуться на прежнюю работу.

«Мне постоянно больно, и у меня появились психологические проблемы. Я страдаю от ночных кошмаров и болезненных воспоминаний», — добавил британец.

Сейчас он испытывает сложности в обычной жизни: ему сложно мыть голову, надевать одежду и водить автомобиль. Мужчина призывает работодателей обеспечивать безопасность сотрудников, а также с помощью юристов надеется получить доступ к специализированной помощи.

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