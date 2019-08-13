Эксперт прокомментировал новые полномочия краснодарской судьи Хахалевой

Новое назначение судьи Елены Хахалевой не следует считать отстранением или понижением. Такое мнение высказал профессор кафедры истории и правового регулирования средств массовых коммуникаций факультета журналистики Кубанского государственного университета Александр Осташевский, комментируя сообщения о том, что Елена Хахалева назначена председателем состава судей, которые будут заниматься научно-консультативной работой по гражданским делам. Соответствующий приказ региональной судебной инстанции должен вступить в силу с 15 августа, сообщает «Комсомольская правда» — Кубань».

«Недавно в Краснодарском краевом суде произошла смена руководства и перемещения в составах вполне объяснимы. Утверждены новые составы по десяти направлениям — страховым возмещениям, правам собственности на недвижимое имущество, земельным вопросам и так далее, — отметил Александр Осташевский. — Задача научно-консультативных составов обобщать судебную практику и следить за единообразием применения законов судами региона и краевым судом».

Александр Осташевский подчеркнул, что помимо судьи Хахалевой в научно-консультативный состав по гражданским делам вошли судья кассационной группы Елена Шандрина, ранее докладывавшая дела на президиуме краевого суда, Ирина Корныльева — являющаяся в последние годы председателем судебной коллегии по гражданским делам краевого суда, Роман Шакитько — судья апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда.

«То есть речь идет о действующих судьях с большим опытом работы и высокими квалификационными классами. Так что говорить об «отстранении» или каком-то «понижении» неверно, — подчеркнул собеседник. — В данном случае речь идет не об отставке или кадровых перестановках, а новых полномочиях, так как судья Хахалева остается действующим федеральным судьей»