Московский клуб «16 тонн» проведет фестиваль-регату в Испании

Арт-директор московского клуба «16 Тонн» Павел Камакин и яхтсмен Сергей Соловьев объявили о проведении первого музыкального фестиваля-регаты 16 TONS MUSIC RACE. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 14 по 21 сентября на Балеарских островах и соберет 150 зрителей, для которых выступят такие артисты, как Noize MC, Sunsay, Антоха MC, Pompeya и ОбеДве. Вместе со звездами гости совершат регату, останавливаясь в самых живописных бухтах островов.

На странице клуба «16 Тонн» во «ВКонтакте» проведут прямые трансляции со всех выступлений и некоторых спортивных мероприятий. Узнать о стоимости участия и других подробностях фестиваля можно на сайте.

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