Самолет с американскими военными загорелся

Самолет Boeing 763, который перевозил сотрудников Минобороны США, загорелся в Ирландии. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что возгорание произошло около шасси, дым заметили авиадиспетчеры. Отмечается, что аэропорт Шэннон временно приостановил работу после случившегося. Всех находившихся на борту успешно эвакуировали. Пожарные ликвидировали возгорание, принимаются меры для буксировки судна.

В 2016 году сообщалось, что штурмовик вертикального взлета и посадки Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier II упал в Атлантический океан вблизи побережья штата Северная Каролина. Разбившийся самолет принадлежал второму авиакрылу Корпуса морской пехоты, базирующемуся в Черри-Пойнт.

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