В Хакасии открылся Сквер памяти погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

В поселке Черемушки в Республике Хакасия был открыт Сквер памяти 75 энергетиков, погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей десять лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала «Русгидро» - Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего».

«Десять лет назад на станции произошла авария, которая унесла жизни 75 энергетиков и энергоремонтников станции. "Русгидро" по просьбе членов семей погибших и пострадавших в аварии энергетиков открыло Сквер памяти на набережной Енисея в поселке Черемушки. В центре сквера - мемориальная композиция, это сфера с нанесенными именами погибших», — говорится в сообщении.

Участники траурных мероприятий, среди которых делегация «Русгидро» во главе с председателем правления - гендиректором Николаем Шульгиновым, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Крупнейшая техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года. Из-за разрушения крепления крышки турбины потоком воды гидроагрегат №2 был выброшен со своего места. Вода затопила машинный зал станции, в результате чего погибло 75 человек из числа персонала ГЭС и сотрудников ремонтных организаций. Все десять гидроагрегатов были повреждены, работа электростанции была прекращена.

Восстановительные работы продолжались в 2010-2014 годы. Возможные последствия удалось существенно минимизировать благодаря работе правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии, во главе с вице-премьером Игорем Сечиным, курировавшем ТЭК. Игорь Сечин лично инспектировал ход восстановительных работ на станции. Тогда перед Минэнерго, Системным оператором и Федеральной сетевой компанией стояла задача проработать все возможные нюансы, связанные с включением первого готового агрегата ГЭС в базовый режим. В частности, как сообщал в ходе восстановительных работ Игорь Сечин, прорабатывались также все сценарии воздействия сезонных климатических изменений на ход восстановительных работ. Восстановительные работы на СШГЭС продолжались в 2010-2014 годы.

Саяно-Шушенская ГЭС находится в поселке Черемушки (Республика Хакасия) и является самой мощной гидростанцией в России, а также одной из самых мощных в мире. Установленная мощность СШГЭС — 6,4 тысячи мегаватт, среднегодовая выработка — 24 миллиарда киловатт/час.