Воробьев выступил на Кубке Александра Овечкина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин дали старт финальному матчу турнира OвиCup, который состоялся на ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 17 августа.

«Этот дворец построен благодаря поддержке президента. (...) Мы во второй раз проводим "Кубок Александра Овечкина", в этом году здесь вдвое больше команд, которые приехали со всей страны. Мне очень приятно, что этот турнир становится традиционным», — сказал губернатор.

Воробьев поздравил юных игроков воскресенского «Химика» с бронзовыми медалями, а также пообщался с воспитанниками Академии имени Владимира Петрова.

В свою очередь, Александр Овечкин сообщил о планах сделать соревнование международным.

В финале встретились ЦСКА и «Салават Юлаев», игра завершилась со счетом 7:0 в пользу столичной команды. Победителям соревнований вручен главный кубок и приз от Федерации хоккея Московской области — микроавтобус на 15 мест. Всего в турнире принимали участие 12 команд из восьми регионов.