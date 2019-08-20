Воробьев оценил новый сервис «Подмосковные стройки»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомился с возможностями нового мобильного сервиса «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел». Об этом во вторник, 20 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«В Московской области на протяжении многих лет идет интенсивная стройка, но, к сожалению, люди, которые покупали квартиры, не могли понять в каком состоянии находится строительство их домов. Мы оцифровали все многоквартирные дома и каждый, кто приобретает жилье, теперь может видеть на какой стадии находится объект», — сказал Воробьев.

По его словам, в будущем планируется организовать видеотрансляцию хода строительных работ. Он также уточнил, что оцифрованы были и социальные объекты.

В свою очередь, начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян отметил, что на сервисе можно найти информацию о всех недобросовестных застройщиках.

В сервисе «Подмосковные стройки» на интерактивной карте представлена вся подробная информация по строящимся жилым домам и социальным объектам: адрес, имя застройщика, статус строительства, плановая и прогнозная дата окончания работ, результаты проверок.