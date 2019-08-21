Костюм Бэтмена и топор из «Сияния» выставят на аукцион

Более 900 предметов реквизита и гардероба со съемок популярных фильмов и сериалов будут выставлены на продажу на аукционе Entertainment Memorabilia Live Auction, который пройдет 31 августа и 1 сентября. Об этом в среду, 21 августа, сообщает The Guardian.

Ожидается, что за сумму в 8-10 тысяч фунтов будут проданы носки и кроссовки Nike, которые Том Хэнкс носил в сцене на автобусной остановке в фильме «Форрест Гамп». Кроме того, на продажу будут выставлены топор Джека Торренса (Джек Николсон) из «Сияния» и генеральские доспехи, которые надевал Рассел Кроу в «Гладиаторе».

Ожидается, что самым дорогим лотом станет шлем имперского штурмовика из оригинальных «Звездных войн» — он оценивается в 120-180 тысяч фунтов. До 100 тысяч фунтов может дойти цена на световой меч Мэйса Винду (Сэмюэл Л. Джексон) из другого фильма франшизы «Звездные войны: Месть ситхов».

Также будет продан костюм Бэтмена из фильма о супергерое, в котором его роль играл Майкл Китон. Выставят на торги и костюм Шторм (Халли Берри) из фильма «Люди Икс».

На аналогичном аукционе в 2018 году за 393 тысячи фунтов была продана фирменная шляпа Индианы Джонса из ленты «Искатели потерянного ковчега».

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