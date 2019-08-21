Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов

Путешественников из Китая признали лидерами по тратам среди посещающих Россию туристов. Об этом сообщается в отчете ЦБ России «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации».

Согласно данным, полученным специалистами, за четыре месяца 2019 года китайцы потратили в России больше 260 миллионов долларов, что в 1,7 раза превышает показатели предыдущего года за аналогичный период. В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов.

Кроме того, в первую пятерку самых транжирящих иностранцев в России вошли путешественники из Казахстана (180 миллионов долларов), Киргизии (90 миллионов долларов) и Узбекистана (83 миллиона долларов).

Также эксперты подсчитали, сколько в целом заработала Россия на туристах за первый квартал 2019 года. Оказалось, что суммарные траты иностранцев снизились на четыре процента и составили 1,9 миллиарда долларов.

Ранее в августе онлайн сервис UFS.Travel выяснил, что больше всего средств во время отпуска российские туристы тратят на билеты. За то, что самые большие расходы во время путешествия приходятся на авиа- и железнодорожные билеты, проголосовали 45 процентов участников опроса. На втором месте оказалось проживание: этот вариант выбрали 28 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!