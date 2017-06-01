Россияне за год потратили на отдых в Германии 1,8 миллиарда евро

В 2016 году российские путешественники потратили на отдых в Германии около 1,8 миллиарда евро. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на пресс-конференции в Москве рассказала представитель Национального туристического офиса страны Юлия Майер.

По ее словам, расходы на человека составили 1191 евро за поездку. В день российские туристы тратили около 125 евро, а средняя продолжительность их пребывания в стране составила 9,5 суток.

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Всего за год россияне совершили более 1,5 миллиона поездок в Германию. При этом в 82 процентов случаев они прибывали в страну самолетом, еще в восьми процентах — на автомобиле, в пяти — на поезде, в трех — автобусом.

Среди государств — поставщиков туристов в Германию Россия заняла 15-е место. Лидером в этом плане оказались Нидерланды. На втором месте разместилась Швейцария, на третьем — США.

Ранее сообщалось, что в 2016 году россияне получили свыше 260 тысяч немецких виз. Отказы были получены в 1,8 процента случаев.