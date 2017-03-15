Россияне получили свыше 260 тысяч немецких виз за год

Российским гражданам за 2016 год выдали свыше 260 тысяч немецких виз. Об этом представители Национального комитета Германии по туризму рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 15 марта.

По данным ведомства, россияне в общей сложности за год подали 266 тысяч прошений о разрешении на въезд в европейскую страну. Отказано было в 1,8 процента случаев.

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Москва лидирует по числу обратившихся за визами в Германию человек. На втором месте находится Новосибирск, замыкает тройку Екатеринбург. Четвертая позиция досталась Калининграду, пятая — Санкт-Петербургу. В январе-феврале текущего года россияне подали на 20 процентов больше заявлений на визу по сравнению с началом 2016 года.

Порядка 30 процентов россиян побывали в Германии в 2016 году с деловыми целями. Кроме того, 28 процентов граждан ездили в эту страну, чтобы встретиться с друзьями или родными, и примерно столько же человек — в качестве туристов.

По данным страховой компании «Согаз», Германия оказалась наиболее безопасным для россиян государством Европы в 2016 году. В этой стране туристы из России реже всего обращались за медицинской помощью.

