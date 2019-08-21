Показана «одна из лучших иллюстраций» пяти лет жизни в ДНР

Украинский журналист Денис Казанский сравнил, как железнодорожный вокзал Донецка выглядел до войны в Донбассе и каким он стал в 2019 году. Снимки 2014-го и текущего года он опубликовал в Twitter.

«Наверное, одна из лучших иллюстраций того, что произошло с Донецком за эти годы», — подписал Казанский кадры.

На первой фотографии на вокзале Донецка запечатлен электропоезд типа HRCS2 производства корейской компании Hyundai Rotem. Эти составы были поставлены на Украину в мае 2012 года в преддверии чемпионата Европы по футболу, который принимали Киев, Донецк, Харьков и Львов, а также Варшава и еще три польских города. Тогда же в Донецке был открыт новый вокзальный комплекс. Новые поезда курсировали между городами, в которых проходили матчи футбольного турнира, о чем писало издание «Телеграф».

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

На втором снимке — тепловоз ЧМЭ3Э-6736 во главе пассажирского состава. По-видимому, кадр сделан 19 августа текущего года во время возобновления работы закрытого пять лет назад вокзала. Сюжет об этом снял российский Первый канал: в нем говорится, что состав отправился в поселок Еленовка, который, как и Донецк, с 2014-го находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), образованной местными ополченцами в том же году. Это событие также не осталось без внимания украинских СМИ, в частности, назвавших поезд «скоростным межгалактическим» и «межпланетным», а тянущий его локомотив — «допотопным тепловозом».

Тепловозы типа ЧМЭ3 начали выпускать в Чехословакии в 1963 году для поставок в Советский Союз. После распада СССР эти машины остались в распоряжении всех бывших советских республик. ЧМЭЗЭ-6736, возвращенный в эксплуатацию в ДНР, согласно открытым данным, построен в 1989 году.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!