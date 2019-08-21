На фестивале Glam Go Fest выступит рэпер J.I.D

В Москве пройдет музыкальный фестиваль Glam Go Fest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие от команды Glam Go Gang! пройдет 31 августа в театре Стаса Намина. Хедлайнером станет американский рэпер J.I.D. Кроме того, на фестивале выступят GONE.Fludd, Iroh, Cakeboy, M'Dee, Big Baby Tape, Flipper Floyd, Plohoyparen, Зараза и МС Сенечка.

Темой мероприятия станет парк аттракционов. Организаторы отмечают, что на Glam Go Fest будут «тематические декорации и эстетика сладостей, торжество сладкой ваты и треск горячего попкорна».

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