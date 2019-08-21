В Сочи завершился Live Fest Summer

В Сочи на курорте Роза Хутор завершился ежегодный музыкальный фестиваль Live Fest Summer, который шел в течение трех дней. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хедлайнерами мероприятия стали Little Big. Кроме того, на сцене в горах посетители услышали «Ленинград», «Сплин», Brainstorm, «Хлеб», Звонкого, Animal ДжаZ, Наргиз Закирову и Линду.

После мероприятия в одном из ресторанов курорта провели after-party. Перед гостями, организаторами и музыкантами выступили Звонкий, группа Combat Cars, Kartashow, Тося Чайкина и DJ Andrey Topchy.

Фестиваль проходил на горной площадке высотой 960 метров над уровнем моря. В зоне проведения мероприятия были организованы палаточный городок, круглосуточный фуд-корт, дизайнерский маркет, развлекательные зоны и спортивная площадка.

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