Известный парашютист разбился во время тренировочного прыжка под Москвой

Парашютист разбился во время тренировочного прыжка в подмосковной Коломне. Об этом в среду, 21 августа, «Ленте.ру» сообщила Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

«Сегодня около 14:30 группа парашютистов на территории авиаспортивного клуба проводила тренировки по групповым прыжкам. У одного из спортсменов основной парашют не раскрылся, а воспользоваться запасным из-за небольшой высоты он не успел. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — рассказала Марковская.

Она уточнила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибший — известный спортсмен-парашютист, 52-летний москвич Владимир Филиппов. Он был неоднократным призером различных спортивных состязаний, в Коломне в составе группы коллег готовился к выступлениям на открытии МАКС-2019.

Международный авиационно-космический салон пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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