ЦБ встроит систему переводов в «православный» мессенджер «Серафим»

Банк России может интегрировать свою систему быстрых платежей (СБП) в российский мессенджер «Серафим», который предназначен для использования крупным бизнесом и государственными компаниями, но пока не вышел на широкий рынок. Об этом со ссылкой на свои источники пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Представитель Центробанка не подтвердил и не опроверг эту информацию. На просьбу о комментарии он ответил, что регулятор заранее заложил в СБП возможность интеграции с мессенджерами и сейчас изучает эту возможность. Тема «СБП и мессенджеры» также заявлена для обсуждения на октябрьском форуме Finopolis в Сочи.

Материалы по теме Божья воля В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?

Владелец 75 процентов приложения Антон Немкин рассказал, что прорабатывает с ЦБ несколько инициатив, но не уточнил, каких именно. По его словам, создатели ориентировались на китайский WeChat, в который заложена возможность оплаты товаров и услуг.

В настоящее время у мессенджера в Google Play более 500 скачиваний. В описании указано, что «Серафим» использует только «отечественные алгоритмы шифрования, рекомендованные для защиты информации в российских компаниях». Также приложение названо безопасным и эффективным. Создатели обещают пользователям групповые чаты и звонки.

Владельцем оставшихся 25 процентов мессенджера, согласно данным СПАРК, является Евгений Жуланов. Его, как отмечается в материале, связывают с бизнесменом Константином Малофеевым. Так, в 2014 году принадлежащая Жуланову InMedia купила провайдера мобильного контента у фонда Малофеева Marshall Capital. Тогда источник принадлежащего Григорию Березкину издания РБК называл бизнесменов «партнерами по мобильному контенту». Малофеев известен как «православный бизнесмен», поскольку поддерживает проекты религиозного характера и близко знаком с влиятельными людьми в РПЦ.

Немкин отрицает, что проект мессенджера как-то связан с Малофеевым, тем не менее выбранное название имеет отчетливо религиозный оттенок. Серафим в христианской традиции — высший ангельский чин, наиболее приближенный к богу, а Серафим Саровский — один из наиболее почитаемых святых Русской православной церкви. Учрежденный Малофеевым фонд Святителя Василия Великого стал автором идеи установки памятника Серафиму Саровскому в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, на церемонии открытия которого бизнесмен присутствовал в августе 2017 года.

Система быстрых платежей ЦБ заработала в пилотном режиме в январе 2019 года, а в полноценном — месяц спустя. С ее помощью граждане могут переводить деньги на счета других банков по номеру телефона. Сейчас к СБП подключены 16 банков и платежных систем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!