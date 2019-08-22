В Москве пройдет акция «Искусство ради экологии»

В Москве во второй раз пройдет акция «Искусство ради экологии». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 31 августа по 24 сентября москвичи смогут посетить культурные мероприятия, театры, музеи, лектории и экоцентры города в обмен на макулатуру, стекло, пластик или алюминий. К участию планируется привлечь до семи тысяч человек – именно столько экобилетов будет доступно в ходе мероприятия.

По билету можно будет посетить концерты Эроса Рамазотти, Анжелики Варум и Леонида Агутина, групп «Звери», «Мельница», «Сурганова и Оркестр», «Пикник», «Наутилус», «Любэ» и многих других популярных исполнителей. Впервые в программу будут включены классические балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель», которые пройдут в КЗ «Москонцерт», а также киноконцерты компании Disney: «Фантазия», «Красавица и Чудовище», «Русалочка».

В 2018 году акция объединила 4,5 тысячи участников и 50 культурных площадок Москвы. Вместе они сдали на переработку 10 тонн бытовых отходов.

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