Подмосковье досрочно выполнило план по расселению аварийного жилья

Подмосковье вошло в число семи регионов России, которым удалось досрочно выполнить план по расселению аварийного жилого фонда на 2019 год. Об этом сообщает «Российская газета».

Всего в Московской области успели расселить 400 человек с 5,73 тысячи квадратных метров. Работа будет продолжена. План по расселению также выполнили Алтайский край, Воронежская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Башкирия.

Всего по России в 2019 году планировалось переселить из аварийного фонда 8,2 тысячи человек. По данным оперативной отчетности субъектов, целевой показатель по стране выполнен на 45,49 процента.

Среди отстающих регионов — Иркутская, Курганская, Самарская и Белгородская области, а также Республика Северная Осетия.

По указу президента Владимира Путина до 2024 года из аварийного жилья необходимо переселить 530 тысяч граждан. Площадь аварийного жилого фонда составляет 9,55 миллиона квадратных метров.