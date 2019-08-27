Воробьев встретился с кадетами авиационной школы‑интерната

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе посещения Московского авиационно-космического салона в Жуковском встретился с учащимися кадетской школы-интерната имени А.И. Покрышкина. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 27 августа.

Вместе с кадетами глава региона осмотрел тренажер, имитирующий МИГ-29.

«Самое важное, что МАКС регулярно проходит в Жуковском, это легендарный город, большое количество посетителей, молодых ребят, которых мы видим здесь, просто людей, которым нравится авиация», — сказал Воробьев.

Ранее во вторник первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова сообщила, что в период подготовки к МАКС в городском округе Жуковский был проведен ремонт дорог, выделены парковки для личного транспорта. Всего, по ее словам, были приведены в порядок 24 дороги.

Авиакосмический салон проходит с 27 августа по 1 сентября. В мероприятии примут участие представители 30 стран и одна тысяча предприятий и организаций. В первый день мероприятия встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.