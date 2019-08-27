На Украине рассказали о заходе своего военного корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины входил в зону российских военных учений в Черном море. Об этом в интервью телеканалу UA.TV рассказал заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

По словам военного, судно имело право находиться в закрытой зоне, поскольку является военным объектом. Он добавил, что корабль зашел в район учений, потому что там не было никакой деятельности, однако наблюдалось интенсивное судоходство.

Руженко пояснил, что украинский корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit-2019 в Грузии, и его все время сопровождал какой-либо российский корабль. «Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — отметил он.

В настоящее время в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

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