Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака

Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press.

Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.

Изабель Толедо родилась на Кубе в 1961 году. Позже она переехала в Нью-Йорк, где посещала занятия в Технологическом институте моды и школе дизайна Parsons. В 1985 году Толедо представила свою первую коллекцию одежды. В 2006 году модельер стала креативным директором дома высокой моды Anne Klein. В этом же году Толедо вручили награду Couture Council Award for Artistry of Fashion от музея Технологического института моды. В сотрудничестве с мужем иллюстратором и модным критиком Рубеном Толедо выпустила книгу «Толедо/Толедо: Брак искусства и моды».

Дизайнер получила особую известность после того, как создала платье для Мишель Обамы. Бывшая первая леди США пришла в нем на церемонию инаугурации 44-го президента США Барака Обамы в 2009 году. Наряды Изабель Толедо среди прочих носили актрисы Деми Мур, Деби Мейзар и Дебра Мессинг.

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