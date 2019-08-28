Главную героиню «Холодного сердца» отказались делать первой ЛГБТ-принцессой

Создатели мультфильма «Холодное сердце 2» прокомментировали слухи о том, что у главной героини Эльзы будет роман с женщиной. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

После выхода первой части картины многие зрители обратили внимание на то, что королева Эренделла не испытывает романтических чувств ни к одному из мужских персонажей, в связи с чем они предположили, что она может быть лесбиянкой. Создатели проекта опровергли эту информацию.

Актриса Идина Мензел, озвучившая главную героиню, заявила, что мультфильм будет больше сосредоточен на любви Эльзы к себе, на ее умении найти в себе что-то особенное и поверить в это. Она добавила, что он также расскажет о семейных отношениях.

Как передает IGN, сценаристка ленты Кристен Андерсон-Лопес, подтвердила, что в сиквеле не будет лесбийской пары. «Есть так много фильмов, в которых личность женщины определяется ее романтическим интересом. Это не та история, которую бы мы хотели рассказать сейчас. Что мы действительно хотели бы донести, так это то, как она, обладая особой силой, будет расти, меняться, находить свое место в мире и ответы, которых раньше не получала», — пояснила сценаристка.

Весной 2016 года пользователи интернета запустили флешмоб. Они требовали, чтобы главная героиня мультфильма «Холодное сердце» Эльза стала первой диснеевской ЛГБТ-принцессой.

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