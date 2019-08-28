Названы лучшие школы Подмосковья

Лучшие школы Московской области навали в ходе форума педагогов, список из ста учебных заведений опубликован также в газете «Подмосковье сегодня» в среду, 28 августа.

Так, третий год список возглавила школа-интернат естественно-математической направленности имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. На второй сточке расположилась областная гимназия имени Е.М. Примакова в Одинцовском округе, замыкает тройку лидеров физико-математический лицей №5 в Долгопрудном.

Специалисты при составлении рейтинга оценивали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Кроме того, учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и активность учащихся на олимпиадах.

Ранее в среду губернатор Андрей Воробьев вручил благодарности и знаки отличия учителям в доме правительства Мособласти.

Накануне министр образования региона Ольга Забралова сообщила, что 10 лучших школ получат по одному миллиону рублей на развитие, остальные учебные учреждения — по 500 тысяч рублей.

