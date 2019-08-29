Подмосковная пара вошла в число победиетей конкурса «Семья года»

Минтруд объявил итоги всероссийского конкурса «Семья года», в числе победителей — многодетная пара из Подмосковья, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО в четверг, 29 августа.
В конкурсе приняли участие 353 представителя со всех регионов России.
«В число победителей в номинации "Молодая семья" вошла наша подмосковная многодетная семья Коломиных из Клина, которая воспитывает трех дочерей», — сказала Фаевская.
Министр добавила, что подмосковные семьи регулярно входят в число победителей.
По ее словам, систему мер социальной поддержки многодетных родителей в регионе расширяют каждый год. С начала года в Подмосковье на пять процентов возросло число семей с тремя и более детьми. Сегодня в регионе насчитывается 79 619 семей, уточняется на сайте областного правительства.