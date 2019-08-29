В Подмосковье прошел конкурс инновационных проектов аэрокосмической отрасли

Финалистов конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли определили на МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 29 августа.

«Необходимое условие развития современной фундаментальной и прикладной науки — активная исследовательская деятельность молодежи», — сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, областные власти активно поддерживают молодых ученых, а

одной из форм поддержки являются конкурсы. Он напомнил, что на участие в данном состязании было подано 50 заявок от научно-исследовательских организаций, промышленных предприятий и вузов. Многие конкурсанты работали над проблемой обеспечения отдаленных районов Сибири, Дальнего Востока летательными аппаратами.

Всего в ходе экспертизы было отобрано шесть финалистов. Победителем признан проект «Грузовой беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки» инженера кафедры Ульяновского госуниверситета Дениса Ястребова. Премия за первое место составляет 200 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч, за третье — 75 тысяч.