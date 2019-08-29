На съезде «Лидеры энергетики» обсудили цифровую трансформацию отрасли

В четверг, 29 августа, начал работу самый масштабный в отечественной истории Всероссийский съезд руководителей и специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». Об этом говорится в сообщении «Россетей».

Участниками мероприятия стали более 2000 инженеров со всей России. На съезде обсуждались приоритетные направления развития отрасли, связанные с модернизацией и цифровой трансформацией электросетевой инфраструктуры.

В рамках съезда с докладом выступил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, обозначив приоритетные направления развития холдинга. Также докладчик представил отчет о переходе дочерних предприятий «Россетей» на единую бренд-архитектуру.

Во второй части деловой программы заместитель генерального директора - главный инженер «Россетей» Андрей Майоров в формате более чем четырехчасового диалога с участниками съезда обсудил вопросы развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевого комплекса, а также основные направления развития технической политики холдинга.

В программе второго дня съезда запланированы семинары, которые проведут представители Сколковского института науки и технологий. Кроме этого, руководители дочерних предприятий поделятся успешным опытом внедрения цифровых технологий на объектах электроэнергетики.

Главным же событием второго дня станет финальный этап конкурса «Лидеры энергетики». Командам, составленным из 440 финалистов конкурса, предстоит работать над профильными кейсами по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса. Результаты будут оценивать эксперты, в том числе, победители конкурса «Лидеры России», а также руководители Министерства энергетики РФ и группы «Россети».

По итогам конкурса будут определены 100 лучших специалистов, которых в приоритетном порядке станут рассматривать для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети».

