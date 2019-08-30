Ученые из Дубны проведут Европейскую школу по физике высоких энергий

Подмосковные ученые совместно со швейцарскими коллегами проведут в сентябре Европейскую школу по физике высоких энергий в Санкт-Петербурге, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в пятницу, 30 августа.

Мероприятие организует женевский Европейский центр ядерных исследований и Объединенный институт ядерных исследований из Дубны.

«В работе школы примут участие около 100 слушателей из более чем 30 стран. Это аспиранты, завершающие работу над своими диссертациями, которые были отобраны на основе их научного потенциала и участия в актуальных исследованиях», — рассказал Хромов.

По его словам, в рамках школы планируется обсудить роль фундаментальной науки в развитии современного общества. В дискуссии примут участие не только ученые, но и представители общественности.

Мероприятие будет проходить с 4 по 17 сентября.