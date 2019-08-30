Власти Подмосковья отчитались о подготовке к отопительному сезону

Подготовку к отопительному периоду в Подмосковье выполнят с опережением графика, заявил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит РИАМО в пятницу, 30 августа.

«За последние годы в Московской области многое сделано для повышения надежности работы коммунальной инфраструктуры при прохождении осенне-зимнего периода», — рассказал Пестов.

По его словам, в прошлом году количество технологических нарушений на объектах ЖКХ удалось снизить на треть по сравнению с предыдущим сезоном.

Он уточнил, что к настоящему моменту специалисты отремонтировали 1,8 тысячи километров линий электропередачи. Кроме того, расчищено от деревьев и кустарников более четырех тысяч гектаров просек, проходящих вдоль линий электропередачи. Сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад, добавил вице-губернатор.

Во всех муниципальных образованиях сейчас ведутся проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, говорится на сайте областного правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил своевременно подготовить жилой фонд к холодам. Всего на территории региона насчитывается около 54 тысяч многоквартирных домов.

