Подмосковьем заинтересовались арабские производители

Производственные компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассматривают Подмосковье как точку входа на российский рынок, заявил заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров. Его цитирует РИАМО в четверг, 5 сентября.

Представители корпорации провели переговоры с бизнесменами из города Шарджа. По словам Федорова, по итогам встречи у них появились перспективные контакты для дальнейших переговоров.

«Одно предприятие занимается производством экоупаковки, второе — переработкой вторсырья для дальнейшего использования», — рассказал он.

Он подчеркнул, что Подмосковье может предложить обеим компаниям уникальные условия для локализации.

Делегацию из ОАЭ возглавил председатель Торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа Абдулла Султан Аль Оваис. Он отметил увеличение роста объемов торгового оборота между ОАЭ и РФ.

Губернатор Мособласти Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости улучшения инвестиционного климата в регионе. По его словам, профильные ведомства активно работают в этом направлении.