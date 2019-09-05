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Подмосковьем заинтересовались арабские производители

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Производственные компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассматривают Подмосковье как точку входа на российский рынок, заявил заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров. Его цитирует РИАМО в четверг, 5 сентября.

Представители корпорации провели переговоры с бизнесменами из города Шарджа. По словам Федорова, по итогам встречи у них появились перспективные контакты для дальнейших переговоров.

«Одно предприятие занимается производством экоупаковки, второе — переработкой вторсырья для дальнейшего использования», — рассказал он.

Он подчеркнул, что Подмосковье может предложить обеим компаниям уникальные условия для локализации.

Делегацию из ОАЭ возглавил председатель Торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа Абдулла Султан Аль Оваис. Он отметил увеличение роста объемов торгового оборота между ОАЭ и РФ.

Губернатор Мособласти Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости улучшения инвестиционного климата в регионе. По его словам, профильные ведомства активно работают в этом направлении.

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