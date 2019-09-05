В Подмосковье станет больше фермерских хозяйств

В Московской области благодаря грантовой поддержке появится около 20 новых фермерских проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Гранты предоставлены в рамках программы «Агростартап», которая является частью нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Общая сумма грантов превышает 60 миллионов рублей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, всего на конкурс было подано около 50 заявок, отобрано — 18. Почти все победители собираются создавать фермерские хозяйства с нуля, большинство планирует заниматься мясным хозяйством.

По словам министра, молочным животноводстврм собираются заниматься шесть фермеров. Помимо этого благодаря реализации нацпроекта в Подмосковье также появится переработка пчелиных продуктов — грант получат пять пчеловодов.

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