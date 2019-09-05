В Минэкономразвития рассказали о резервах Дальнего Востока для роста МСП

Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике дальневосточных регионов отстает от аналогичного показателя в целом по стране, однако Дальний Восток имеет колоссальный резерв для роста малого и среднего предпринимательства. Об этом на сессии «Малое и среднее предпринимательство как движущая сила экономического роста», состоявшейся в рамках Восточного экономического форума, заявил замминистра экономического развития Вадим Живулин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда мы говорим о динамике по Дальнему Востоку, она в основном положительная, и почти по каждому субъекту есть незначительный но рост», — сказал он. В таких дальневосточных регионах, как Магаданская область, Камчатский край и Сахалинская область, количество МСП на тысячу населения, по словам замминистра, выше среднероссийской.

Вадим Живулин также сообщил, что регионы Дальнего Востока получают повышенное бюджетное финансирование по ряду направлений для развития малых и средних предприятий. «Приоритезация в отношении Дальнего Востока у нас выстроена однозначно. Во-первых, дальневосточные регионы отдельно отражены в нацпроекте, и с учетом того поручения, которое давал президент, обеспечить долю расходов на поддержку приоритетных направлений развития на Дальнем Востоке, обеспечить эту долю бюджета выше, чем по другим регионам, мы сегодня, собственно, так и поступили, — сообщил он. — И в отношении целого ряда мероприятий сегодня именно Дальний Восток является нашим приоритетом». Речь, добавил он, в частности, идет о докапитализации микрофинансовых организаций, а также субсидировании банков для выдачи льготных кредитов МСП.