Alfa Global дополнительно привлечет 10 миллионов рублей на площадке StartTrack

Компания Alfa Global, занимающаяся производством и поставкой сварочных материалов для ПАО «Акрон», ООО «Невинномысск-Ремстройсервис», АО «Минудобрения» и других компаний, разместила на краудинвестинговой площадке StartTrack предложение о привлечении инвестиций на сумму в 10 миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». В 2018 году Alfa Global уже привлек с помощью StartTrack 20 миллионов рублей.

Предыдущий раунд инвестирования привлекался для пополнения оборотного капитала и увеличения объема продаж. Как сообщил соучредитель Alfa Global Владимир Саркисян, финансирование позволило расширить географию сбыта продукции и увеличить объем продаж на 51 процент до 364 тонн за 2018 год. Дополнительные инвестиции компания привлекает с целью пополнить оборотный капитал, расширить ассортимент продукции и создать дополнительный склад.

«Российский рынок сварочных материалов в прошедшем году показал низкую динамику, тем не менее нам удалось на 10 процентов увеличить выручку, выйти еще в несколько регионов и привлечь новых клиентов. Отдельной задачей стояла работа с сообществом инвесторов — достижение прозрачности в отношениях, заключение сделок, платежи. Краудинвестинг стал для нас новым, но чрезвычайно полезным опытом», — рассказал Саркисян. По данным StartTrack, компания Alfa Global выплатила инвесторам доходность в размере 2,6 миллиона рублей, в компанию инвестировало более 50 частных инвесторов.

Alfa Global занимается производством широкого ассортимента сварочных материалов под собственным брендом на заводах Индии и Китая. По собственным данным, компания осуществляет поставки в 63 региона России, а также в Казахстан. Большая часть поставок приходится на крупнейшие нефтехимические предприятия России.

Краудинвестинговая площадка StartTrack предоставляет частным инвесторам возможность инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, фокусируясь на компаниях с годовой выручкой от 200 миллионов рублей. Привлекать инвестиции компании могут с помощью нескольких инструментов: заемного финансирования, продажи доли и размещения акций.

На текущий момент на площадке аккредитованы более 10 тысяч инвесторов, 110 компаний привлекли финансирование объемом 2,8 миллиарда рублей. Большинство сделок проходит онлайн, минимальный чек для одного инвестора составляет 100 тысяч рублей, поэтому в каждом инвестиционном раунде участвует несколько десятков инвесторов.