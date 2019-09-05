«Росатом» построит в Якутии АЭС малой мощности

Госкорпорация «Росатом» и правительство Республики Саха (Якутия) договорились о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности (АСММ) на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200. Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Стороны будут развивать сотрудничество в вопросах подготовки технико-экономического обоснования, проведения проектно-изыскательских работ, разработки финансовой модели проекта и определения площадки для размещения АСММ на территории Якутии.

Строительство в республике АСММ позволит обеспечить регион доступным и качественным электроснабжением население и промышленные предприятия региона.

Госкорпорация «Росатом» имеет огромный опыт применения малых модульных реакторов для российского ледокольного флота. В частности, 23 августа 2019 года в Мурманске состоялась торжественная церемония отправки атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к месту его постоянного базирования – в город Певек (Чукотский автономный округ), где он станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции.

Предлагаемая «Росатомом» наземная АСММ с реакторной установкой РИТМ-200 предназначена для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий и потребителей. АСММ отличают компактность и модульность, сокращенный период сооружения и повышенные стандарты безопасности.

