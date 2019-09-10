Федоскинские шкатулки покажут на выставках в Москве и Подмосковье

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи представит порядка 100 изделий на выставках в Москве и Подмосковье с 10 по 12 сентября, сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Коган. Его цитирует РИАМО во вторник, 10 сентября.

По его словам, на фабрике изготавливают уникальные изделия, более 200 лет сохраняя традиции мастеров русского народного творчества.

Как рассказал директор фабрики Алексей Аверьянов, все изделия делаются вручную от трех до шести месяцев, а технологии изготовления позволяют их хранить более 120 лет. Мастера используют работы известных художников миниатюристов, добавил он. Всего на фабрике работают 58 человек.

Федоскинские шкатулки, бисерницы, ларцы, таблетницы, табакерки, броши и другие сувениры ручной работы можно будет увидеть и приобрести в Крокус Экспо и Экспоцентре.