Подведены итоги Восточного экономического форума – 2019

С 4 по 6 сентября во Владивостоке прошел V Восточный экономический форум под девизом «Дальний Восток — горизонты развития». Организатором форума выступил Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

В ВЭФ приняли участие более 8 500 делегатов, представителей СМИ и участников всех выставок форума из России и 65 государств и территорий. Самые многочисленные делегации были из Индии, Японии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики.

Форум посетили главы иностранных государств и правительств: премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также ряд высокопоставленных иностранных официальных лиц.

Более 440 компаний работали на форуме на уровне глав. Со стороны России в нем приняли участие крупнейшие представители бизнеса.

В рамках Форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки.

Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста»; «Создавая условия для бизнеса»; «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества»; «Новые решения для повышения качества жизни».

5 сентября состоялось ключевое событие деловой программы ВЭФ — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Также в ходе форума состоялись такие мероприятия, как: 6 страновых бизнес-диалогов: «Россия – Европа», «Россия – Китай», «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония»; сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества»; панельная сессия Сбербанка «Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные платформы»; деловой завтрак «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока»; встреча НК «Роснефть» с представителями деловых кругов Японии; VIII международная конференция АТЭС по образованию; 10-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня; II Российско-Корейский межрегиональный форум «Путь новых возможностей»;

9 лекций экспертов из России, Японии, Китая и Великобритании по научно-экономическим темам и вопросам международных отношений.

Также 22 мероприятия прошли на площадках «Пространство Доверия» и «Здоровое общество».

Под председательством президента РФ состоялось заседание президиума Государственного совета по вопросу о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

На форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

В рамках культурной программы форума состоялось 24 мероприятия. Одним из ключевых событий культурной программы ВЭФ стала «Улица Дальнего Востока», где 11 регионов Дальнего Востока представили свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма.

Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, который посетили президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, а также премьер-министр Индии Наренда Моди.

В рамках ВЭФ была открыта Гостиная Индии — India Lounge, которая представляла сильные стороны двустороннего сотрудничества через значительные экономические и стратегические инициативы.

Также в рамках Форума работал Roscongress & Governors’ Club — закрытый клуб деловой и политической элиты и уникальное коммуникационное пространство для проведения деловых переговоров и неформального общения. На площадке было организовано 63 встречи с участием глав субъектов РФ, представителей федеральных органов исполнительной власти, представителей крупного бизнеса, российских и международных общественных и образовательных организаций. Проведено одно мероприятие в общей зоне (презентация книги Валдайского клуба).