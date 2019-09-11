Закрытые профили в соцсетях оказалось легко взломать

Издание BuzzFeed продемонстрировало, как просмотреть и распространить фотографии из закрытых профилей в Instagram и Facebook в обход хозяина аккаунта.

Для «взлома» подписчику страницы достаточно открыть ее исходный код и скопировать URL-адрес изображения. Если его передать любому другому пользователю, то тот сможет увидеть публикацию. Доступ будет открыт даже для неавторизованных пользователей.

Сотрудники BuzzFeed Tech провели тестирование этой технологии и выяснили, что таким образом можно обмениваться не только фотографиями, но и видео из Instagram-сторис. В ответ на запрос журналистов представители Facebook отметили, что данный способ взлома неопасен, так как по сути похож на пересылку скриншотов постов другим пользователям.

Ранее в сентябре специалисты в области кибербезопасности обнаружили на компьютерах с операционной системой Windows вредоносную программу, которая может обманом получить доступ к устройствам пользователей. Она требует запуска, притворяясь оповещением об обновлении.

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