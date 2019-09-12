В России придумали способ штрафовать иностранцев

В России разработают систему, которая позволит штрафовать за нарушение правил дорожного движения владельцев транспортных средств с иностранными номерами. Об этом в четверг, 12 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас послать уведомление о взыскании таким нарушителям практически невозможно, поскольку для этого не хватает необходимых данных.

Разработкой системы по поручению правительства занимаются Министерство внутренних дел, Минтранс, Минюст, Федеральная таможенная служба и ФСБ.

По данным московской мэрии, за последние полтора года только в столице выявлено 1,86 миллиона нарушений, совершенных на машинах с иностранными номерами. При этом удалось вынести лишь 28,8 тысячи постановлений (2 процента). В остальных случаях данных на собственников автомобилей не было.

Сообщается, что чаще всего нарушают ПДД водители машин с Украины (24 тысячи транспортных средств), из Армении (1,75 тысячи) и Молдавии (1,47 тысячи). В топ-10 также входят автомобили с болгарской, грузинской, германской, латвийской, азербайджанской регистрацией.

В 2013 году сообщалось, что российская таможня обязала водителей, которые ездят по России на автомобилях с иностранными номерами, возить с собой документы о временном ввозе транспортного средства. По требованию сотрудника ГИБДД они должны предъявлять не только права и свидетельство о регистрации автомобиля, но также пассажирскую таможенную декларацию или учетную карточку транспортного средства.

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